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Лига конференций
06 августа 2025, 23:03 | Обновлено 06 августа 2025, 23:04
393
0

Полесье обнародовало заявку на матчи с Пакшем

Первая встреча команд состоится 7 августа

06 августа 2025, 23:03 | Обновлено 06 августа 2025, 23:04
393
0
Полесье обнародовало заявку на матчи с Пакшем
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» обнародовало заявку на матчи Лиги конференций с венгерским «Пакшем».

Первая игра состоится 7 августа, а ответный матч – 14 августа. Победитель пары в следующем раунде сразится с «Фиорентиной».

Заявка «Полесья» на матчи с «Пакшем»:

  • Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец
  • Защитники: Анди Хадрой, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко, Эдуард Сарапий
  • Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Борис Крушинский, Максим Мельниченко, Богдан Леднев, Андре Гонсалвеш, Евгений Мыкытюк
  • Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик

Ранее сообщалось о том, что Ротань рассказал, для каких игроков «Полесья» он уже ищет новые клубы.

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Пакш заявка Руслан Бабенко Александр Филиппов Евгений Волынец Полесье Житомир Александр Андриевский Алексей Гуцуляк Олег Кудрик Богдан Михайличенко Сергей Чоботенко Богдан Леднев Никита Кравченко Лукас Тейлор Александр Назаренко (футболист) Лига конференций Даниил Бескоровайный Николай Гайдучик Эдуард Сарапий Борис Крушинский Таллес Коста Максим Мельниченко Ярослав Караман Анди Хадрой Томер Йосефи Андре Гонсалвеш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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