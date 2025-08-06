Полесье обнародовало заявку на матчи с Пакшем

Житомирское «Полесье» обнародовало заявку на матчи Лиги конференций с венгерским «Пакшем».

Первая игра состоится 7 августа, а ответный матч – 14 августа. Победитель пары в следующем раунде сразится с «Фиорентиной».

Заявка «Полесья» на матчи с «Пакшем»:

Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец

Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец Защитники: Анди Хадрой, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко, Эдуард Сарапий

Анди Хадрой, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко, Эдуард Сарапий Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Борис Крушинский, Максим Мельниченко, Богдан Леднев, Андре Гонсалвеш, Евгений Мыкытюк

Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Борис Крушинский, Максим Мельниченко, Богдан Леднев, Андре Гонсалвеш, Евгений Мыкытюк Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик

Ранее сообщалось о том, что Ротань рассказал, для каких игроков «Полесья» он уже ищет новые клубы.