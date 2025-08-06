Лига конференций06 августа 2025, 23:03 | Обновлено 06 августа 2025, 23:04
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Полесье обнародовало заявку на матчи с Пакшем
Первая встреча команд состоится 7 августа
06 августа 2025, 23:03 | Обновлено 06 августа 2025, 23:04
393
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Житомирское «Полесье» обнародовало заявку на матчи Лиги конференций с венгерским «Пакшем».
Первая игра состоится 7 августа, а ответный матч – 14 августа. Победитель пары в следующем раунде сразится с «Фиорентиной».
Заявка «Полесья» на матчи с «Пакшем»:
- Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец
- Защитники: Анди Хадрой, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко, Эдуард Сарапий
- Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Борис Крушинский, Максим Мельниченко, Богдан Леднев, Андре Гонсалвеш, Евгений Мыкытюк
- Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик
Ранее сообщалось о том, что Ротань рассказал, для каких игроков «Полесья» он уже ищет новые клубы.
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