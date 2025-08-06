Ротань рассказал, для каких игроков Полесья он уже ищет новые клубы

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, что клуб вскоре отдаст в аренду трех игроков.

«Что касается игроков — мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы Майсурадзе, Матич, Виалле получили достаточно игровой практики. Наша задача №1 сейчас — найти клубы для этих ребят, чтобы они сейчас играли. Мы на них рассчитываем, не отказываемся от них. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки, которые являются представителями молодежных сборных Грузии и Хорватии, имели игровую практику. На сегодняшний день, если они будут в нашей команде — то будут иметь мало игровой практики, не так, как нам хотелось бы.

Для прогресса это не позволяет игроку быть довольным. Поэтому на ближайшие полгода мы бы хотели, чтобы все игроки получили игровую практику в другом клубе. Желательно, чтобы это были клубы, которые играют с мячом, на мяче, чтобы они развивались», — сказал Ротань.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в клуб экс-футболиста «Александрии» Владимира Шепелева.