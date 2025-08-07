Неймар не проигрывал в последних 34 матчах, в которых забивал
От кого и когда произошло последнее поражение?
Вокруг Неймара не перестает появляться разнообразная статистическая информация.
Следующий факт является очень интересным. Неймар не проигрывает уже в 34 матчах, в которых он забивал.
За этот период у него было 30 побед и 4 ничьи.
Последнее поражение было датировано еще 2022 годом, когда в матче Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Нанту» со счетом 1:3.
Напомним, в 2025 году Неймар уже забил 6 голов: «Агуа Санта», «Интер де Лимерия», «Брагантино», «Фламенго», «Жувентуде» (2).
MARCOU, NÃO PERDE!— R10 Score (@R10Score) August 6, 2025
Neymar está invicto em partidas que balançou as redes há 34 jogos! São 30 vitórias e 4 empates no período. 🇧🇷⭐
A última derrota foi para o Nantes, por 3-1, pela Ligue 1 em 2022. pic.twitter.com/8XK4JCMRH2
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