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  4. Неймар не проигрывал в последних 34 матчах, в которых забивал
Бразилия
07 августа 2025, 01:27 |
27
0

Неймар не проигрывал в последних 34 матчах, в которых забивал

От кого и когда произошло последнее поражение?

07 августа 2025, 01:27 |
27
0
Неймар не проигрывал в последних 34 матчах, в которых забивал
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Вокруг Неймара не перестает появляться разнообразная статистическая информация.

Следующий факт является очень интересным. Неймар не проигрывает уже в 34 матчах, в которых он забивал.

За этот период у него было 30 побед и 4 ничьи.

Последнее поражение было датировано еще 2022 годом, когда в матче Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Нанту» со счетом 1:3.

Напомним, в 2025 году Неймар уже забил 6 голов: «Агуа Санта», «Интер де Лимерия», «Брагантино», «Фламенго», «Жувентуде» (2).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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