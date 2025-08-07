Неймар не проигрывал в последних 34 матчах, в которых забивал

Вокруг Неймара не перестает появляться разнообразная статистическая информация.

Следующий факт является очень интересным. Неймар не проигрывает уже в 34 матчах, в которых он забивал.

За этот период у него было 30 побед и 4 ничьи.

Последнее поражение было датировано еще 2022 годом, когда в матче Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Нанту» со счетом 1:3.

Напомним, в 2025 году Неймар уже забил 6 голов: «Агуа Санта», «Интер де Лимерия», «Брагантино», «Фламенго», «Жувентуде» (2).