ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер
Экс-игрок Шахтера сделал фото с Ардой Тураном и Дарио Срной
Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.
Экс-игрок горняков Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер. Экс-игрок Шахтера сделал фото с Ардой Тураном и Дарио Срной.
Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер
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