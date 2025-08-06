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Лига Европы
06 августа 2025, 23:43 | Обновлено 06 августа 2025, 23:45
280
0

ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер

Экс-игрок Шахтера сделал фото с Ардой Тураном и Дарио Срной

06 августа 2025, 23:43 | Обновлено 06 августа 2025, 23:45
280
0
ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер
ФК Шахтер. Жуниор Мораес, Арда Туран, Дарио Срна

Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.

Экс-игрок горняков Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер. Экс-игрок Шахтера сделал фото с Ардой Тураном и Дарио Срной.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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