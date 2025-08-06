Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.

Экс-игрок горняков Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер. Экс-игрок Шахтера сделал фото с Ардой Тураном и Дарио Срной.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Жуниор Мораес прибыл в Афины, чтобы поддержать Шахтер