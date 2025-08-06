Йожеф САБО: «Ну что это за футболисты такие?!»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua раскритиковал нынешних футболистов столичного клуба:

«Я уже как-то говорил о том, как детей в футбольных школах учат. Вот дают тебе передачу – и что нужно делать? Нужно двигаться навстречу мячу, сразу же его обрабатывать и дальше идти. Или мне нужно, чтобы партнер дал пас во время розыгрыша мяча – и что я должен сделать? Я делаю рывок назад, а потом – вперед. И тогда мне бросают его в ту зону. Однако в игре некоторых наших игроков простых футбольных азов не наблюдается.

В игре с «Пафосом» нашего нападающего Ваната не центральный защитник киприотов держал, а он держал центрального защитника. Я на это посмотрел и был поражен мыслью: «Ну, ты можешь оторваться от защитника или нет?!». Или Ярмоленко. Летит к нему мяч, а он не может его остановить, и тот отскочил от него на три-четыре метра. Ну что это за футболисты такие?!»