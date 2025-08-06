Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Результат матча в Люблине, где киевское «Динамо» уступило кипрскому «Пафосу» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, откровенно разочаровал.

Мыслями об этом фиаско с Sport.ua поделился бывший игрок, а затем и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо.

– Разочаровался ли я игрой и результатом матча «Динамо» – «Пафос»? Не то слово. – сказал он. – Я уже как-то говорил о том, как детей в футбольных школах учат. Вот дают тебе передачу – и что нужно делать? Нужно двигаться навстречу мячу, сразу же его обрабатывать и дальше идти. Или мне нужно, чтобы партнер дал пас во время розыгрыша мяча – и что я должен сделать? Я делаю рывок назад, а потом – вперед. И тогда мне бросают его в ту зону. Однако в игре некоторых наших игроков простых футбольных азов не наблюдается. В игре с «Пафосом» нашего нападающего Ваната не центральный защитник киприотов держал, а он держал центрального защитника. Я на это посмотрел и был поражен мыслью: «Ну, ты можешь оторваться от защитника или нет?!». Или Ярмоленко. Летит к нему мяч, а он не может его остановить, и тот отскочил от него на три-четыре метра. Ну что это за футболисты такие?!

– Вы упомянули Ваната. Как думаете, в разгар второго тайма, когда он оказался у ворот «Пафоса» и при плотной опеке защитника киприотов оказался на газоне, пенальти все же был или его назначение арбитр отменил справедливо?

– Считаю, что одиннадцатиметровый был. Потому что левая нога нашего нападающего была подбита. В любом случае арбитр должен фиксировать нарушение в одну или другую сторону. Я думаю, что он поступил правильно, «поставив» пенальти. Но мы не знаем, кто там сидит у мониторов системы VAR. Вот его назначение и отменили.

– А что скажете об эпизоде, который произошел незадолго до финального свистка, когда игрок кипрской команды в своей штрафной площадке незаметно ударил головой в голову того же Ваната, и тот упал?

– Я этого не видел, ведь в тот момент телевизор у меня был выключен. Сделал это за тридцать минут до окончания матча. И гол не видел, и все остальное. Я был на нервах и ничего не хотел. Ведь так невозможно – наши были очень плохи. Не просто плохи, а очень плохи. Как какие-то мальчишки. Относительно игры в обороне киевлян. Если вы защищаетесь, то разберите игроков на своей половине поля. Надо играть «один в один», страхуя друг друга. А что я увидел? Футболисты «Пафоса» свободно принимают мяч и так же свободно его передают. Так и хочется спросить: а где же были наши?

– Есть известная футбольная аксиома: «Покажи мне твою среднюю связку – и я скажу, какая у тебя команда». Что можете сказать о среднем звене «Динамо» по вчерашней игре?

– А что говорить, если его нет?! Нет средней линии. Кто там – Пихаленок на свободных мячах? Или Ярмоленко на свободных мячах? Кто еще? Бражко? От того Бражка, который был год или полтора года назад, не осталось ничего. Абсолютно ничего.

– Существует мнение, что «Динамо» не имеет запаса прочности еще и потому, что этим летом ничем не усилилось.

– Это уже вопрос к президенту клуба или главному тренеру. Так уж сложилось. Но те игроки, которые играли – это просто стыд. Центральный защитник «Динамо» в одном из эпизодов должен был сделать передачу партнеру, а вдруг отдал ее противнику. Как такое может быть?! Мальчик, родной, это же футбол. Такие вещи нельзя делать. Динамовцы должны качественно играть в отборе, применять подкаты и делать все для продуктивных и надежных действий. На примере чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, которые я смотрю, могу сказать следующее. Когда дают пас, защитники команды-соперника снимают бутсы с них сзади и даже пятки отбивают. А здесь позволяют свободно принимать – и что угодно. Это еще счастье, что киприоты не забили нам два-три мяча.

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