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Лига Европы
06 августа 2025, 21:05 |
325
0

Президент Самсунспора объяснил, почему хочет сыграть с Шахтером в ЛЕ

Очевидно, турецкая команда будет пробовать отомстить за «Бешикташ»

06 августа 2025, 21:05 |
325
0
Президент Самсунспора объяснил, почему хочет сыграть с Шахтером в ЛЕ
karadenizgazete.com.tr. Юксель Йылдырым

Президент «Самсунспора» Юксель Йылдырым заявил о своем желании сыграть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы против «Шахтера», мотивировав это тем, что ранее «горняки» обыграли другого представителя Турции – «Бешикташ», а также стремлением помочь стране улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

«Мы сыграем с победителем матча «Панатинаикос» – «Шахтер». Я хочу сыграть с донецким «Шахтером», потому что «Шахтер» выбил «Бешикташ». Мы хотим сделать то, чего не смог «Бешикташ». Если мы не сможем, то нас выбьет «Шахтер», как и «Бешикташ».

«Наша цель – выполнить эту сложную задачу [выйти в групповой раунд Лиги Европы]. Все, чего мы хотим, – это пройти дальше. Мы жаждем побед; мы хотим продвинуться еще дальше, чем они. Пусть на бумаге они и впереди, но в конечном счете мы – «Самсунспор». Надеюсь, мы сможем добиться того, чего не смог «Бешикташ», и выйти в Лигу Европы. Мы внесем свой вклад в рейтинг страны».

Напомним, завтра состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Шахтером», а ответная игра пройдет на следующей неделе в Польше.

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Самсунспор Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Алексей Сливченко Источник: Karadeniz Gazetesi
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