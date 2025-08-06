Президент Самсунспора объяснил, почему хочет сыграть с Шахтером в ЛЕ

Президент «Самсунспора» Юксель Йылдырым заявил о своем желании сыграть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы против «Шахтера», мотивировав это тем, что ранее «горняки» обыграли другого представителя Турции – «Бешикташ», а также стремлением помочь стране улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

«Мы сыграем с победителем матча «Панатинаикос» – «Шахтер». Я хочу сыграть с донецким «Шахтером», потому что «Шахтер» выбил «Бешикташ». Мы хотим сделать то, чего не смог «Бешикташ». Если мы не сможем, то нас выбьет «Шахтер», как и «Бешикташ».

«Наша цель – выполнить эту сложную задачу [выйти в групповой раунд Лиги Европы]. Все, чего мы хотим, – это пройти дальше. Мы жаждем побед; мы хотим продвинуться еще дальше, чем они. Пусть на бумаге они и впереди, но в конечном счете мы – «Самсунспор». Надеюсь, мы сможем добиться того, чего не смог «Бешикташ», и выйти в Лигу Европы. Мы внесем свой вклад в рейтинг страны».

Напомним, завтра состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Шахтером», а ответная игра пройдет на следующей неделе в Польше.