Туран объяснил, как Шахтер собирается побеждать Панатинаикос в Лиге Европы

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран поделился мыслями о матче 3-го круга квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса».

«Мы уважаем «Панатинаикос» за его культуру, его болельщиков и его стадион. Мы будем готовы к завтрашней игре, готовы соревноваться.

Мы постараемся играть в свой футбол без отступлений [от него], но мы знаем, что это будет трудно, потому что у них есть опытные игроки, которые могут играть очень хорошо. Мы сохраним это уважение, когда будем играть.

Мы постараемся показать свой динамизм на поле и использовать своих молодых игроков. Думаю, это будет хорошая игра для просмотра со стороны обеих команд, но даже если мы получим преимущество в первой игре, мы будем знать, что это двухматчевое противостояние, и будем соответственно использовать 90 минут на поле», – сказал Туран.

Матч пройдет 7 августа в 21:00 по Киеву.