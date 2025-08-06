Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран объяснил, как Шахтер собирается побеждать Панатинаикос в Лиге Европы
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 21:10 |
271
0

Туран объяснил, как Шахтер собирается побеждать Панатинаикос в Лиге Европы

Матч пройдет 7 августа в 21:00 по Киеву

06 августа 2025, 21:10 |
271
0
Туран объяснил, как Шахтер собирается побеждать Панатинаикос в Лиге Европы
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран поделился мыслями о матче 3-го круга квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса».

«Мы уважаем «Панатинаикос» за его культуру, его болельщиков и его стадион. Мы будем готовы к завтрашней игре, готовы соревноваться.

Мы постараемся играть в свой футбол без отступлений [от него], но мы знаем, что это будет трудно, потому что у них есть опытные игроки, которые могут играть очень хорошо. Мы сохраним это уважение, когда будем играть.

Мы постараемся показать свой динамизм на поле и использовать своих молодых игроков. Думаю, это будет хорошая игра для просмотра со стороны обеих команд, но даже если мы получим преимущество в первой игре, мы будем знать, что это двухматчевое противостояние, и будем соответственно использовать 90 минут на поле», – сказал Туран.

Матч пройдет 7 августа в 21:00 по Киеву.

По теме:
БОНДАР: «Мы идем по этой дороге. Защита Шахтера начинается с нападающего»
Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Президент Самсунспора объяснил, почему хочет сыграть с Шахтером в ЛЕ
Арда Туран Шахтер Донецк Лига Европы Панатинаикос
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
Теннис | 06 августа 2025, 14:53 6
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок

Украину на тысячнике в США, помимо Элины, также представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06 августа 2025, 05:08 4
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»

Бывший чемпион советует Александру уйти из бокса

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06.08.2025, 08:48
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 19:40
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06.08.2025, 13:06
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем