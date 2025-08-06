Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца

Как сообщалось ранее, бразильский защитник Давид Луис официально стал игроком кипрского «Пафоса». Для бразильца этот клуб стал восьмым в профессиональной карьере игрока.

Ранее Луис выступал за такие команды: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго», «Фортазела». Интересно отметить, что в состав «Челси» Давид переходил дважды.

На клубном уровне Луис провел 693 матча, в которых отличился 40 забитыми мячами, 27 результативными передачами и завоевал 24 трофея:

Лига чемпионов

Лига Европы (2)

Чемпионат Англии

Кубок Англии (3)

Суперкубок Англии

Чемпионат Франции (2)

Кубок Франции (2)

Суперкубок Франции (2)

Кубок французской лиги (2)

Чемпионат Португалии

Кубок португальской лиги (2)

Кубок Бразилии (2)

Кубок Либертадорес

Лига Кариока

Чемпионат штата Баия

Также на международном уровне Давид стал обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии.