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  4. Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца
Бразилия
06 августа 2025, 20:51 |
231
0

Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца

За свою карьеру бразилец в общей сложности завоевал 25 трофеев

06 августа 2025, 20:51 |
231
0
Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца
ФК Пафос. Давид Луис

Как сообщалось ранее, бразильский защитник Давид Луис официально стал игроком кипрского «Пафоса». Для бразильца этот клуб стал восьмым в профессиональной карьере игрока.

Ранее Луис выступал за такие команды: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго», «Фортазела». Интересно отметить, что в состав «Челси» Давид переходил дважды.

На клубном уровне Луис провел 693 матча, в которых отличился 40 забитыми мячами, 27 результативными передачами и завоевал 24 трофея:

  • Лига чемпионов
  • Лига Европы (2)
  • Чемпионат Англии
  • Кубок Англии (3)
  • Суперкубок Англии
  • Чемпионат Франции (2)
  • Кубок Франции (2)
  • Суперкубок Франции (2)
  • Кубок французской лиги (2)
  • Чемпионат Португалии
  • Кубок португальской лиги (2)
  • Кубок Бразилии (2)
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Кариока
  • Чемпионат штата Баия

Также на международном уровне Давид стал обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии.

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Давид Луис Витория Гимараеш Фламенго Арсенал Лондон ПСЖ Челси Бенфика Форталеза Пафос статистика сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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