Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца
За свою карьеру бразилец в общей сложности завоевал 25 трофеев
Как сообщалось ранее, бразильский защитник Давид Луис официально стал игроком кипрского «Пафоса». Для бразильца этот клуб стал восьмым в профессиональной карьере игрока.
Ранее Луис выступал за такие команды: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго», «Фортазела». Интересно отметить, что в состав «Челси» Давид переходил дважды.
На клубном уровне Луис провел 693 матча, в которых отличился 40 забитыми мячами, 27 результативными передачами и завоевал 24 трофея:
- Лига чемпионов
- Лига Европы (2)
- Чемпионат Англии
- Кубок Англии (3)
- Суперкубок Англии
- Чемпионат Франции (2)
- Кубок Франции (2)
- Суперкубок Франции (2)
- Кубок французской лиги (2)
- Чемпионат Португалии
- Кубок португальской лиги (2)
- Кубок Бразилии (2)
- Кубок Либертадорес
- Лига Кариока
- Чемпионат штата Баия
Также на международном уровне Давид стал обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии.
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