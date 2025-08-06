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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 20:36 |
3692
1

Накануне смерти Белоцерковец вернулся в общую группу Зари

Клубу о смерти игрока сообщила его девушка

06 августа 2025, 20:36 |
3692
1
Накануне смерти Белоцерковец вернулся в общую группу Зари
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

Как стало известно Sport.ua, из-за повреждения голеностопа Владимир Белоцерковец не смог помочь «Заре» в стартовом матче чемпионата УПЛ против ЛНЗ и только вчера вернулся на тренировку в общую группу.

По имеющейся информации, сегодня Белоцерковец был освобожден от двух тренировок, так как должен был воспользоваться услугами МРТ: клубный медперсонал хотел убедиться, что у 25-летнего полузащитника со здоровьем все в порядке.

Утром в клуб позвонила девушка Белоцерковца и сообщила о его смерти, которая наступила ориентировочно в 8:30.

Все были шокированы этой трагической новостью и, конечно, вторая тренировка была отменена.

Перед завтрашней тренировкой руководство клуба пообещало проинформировать тренеров и футболистов «Зари» о причинах смерти Владимира Белоцерковца.

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Владимир Белоцерковец смерть Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Павло
Проблема не в тому, що людина смертна, а в тому, що вона смертна раптово... 
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