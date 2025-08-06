Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 13:27 | Обновлено 06 августа 2025, 13:54
711
0

Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца

Владимир внезапно скончался в возрасте 25 лет

06 августа 2025, 13:27 | Обновлено 06 августа 2025, 13:54
711
0
Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца
Владимир Белоцерковец

Украинская Премьер-лига на официальном сайте отреагировала на внезапную смерть 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Украинская Премьер-лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира.

Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины.

Терпения и сил всем, кто переживает эту утрату. Вечная память», – написала Украинская Премьер-лига.

На уровне УПЛ Владимир сыграл 32 матча в составе луганской «Зари» и «Ингульца», забив два мяча и отдав одну голевую передачу.

По теме:
Тростянец – Пенуэл – 3:0. Вопреки тревогам. Видео голов и обзор матча
В Динамо высказались о смерти Владимира Белоцерковца
Назван лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика
Футбол | 06 августа 2025, 10:32 4
Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика
Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика

В услугах форварда сборной Украины заинтересован «Вильярреал»

Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05 августа 2025, 21:33 3
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК

Романа Гагуна забрали перед матчем с «Александрией»

В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05.08.2025, 19:35
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб продал игрока в Металлист 1925 за 1,1 млн евро
Футбол | 06.08.2025, 12:39
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб продал игрока в Металлист 1925 за 1,1 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб продал игрока в Металлист 1925 за 1,1 млн евро
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Футбол | 05.08.2025, 18:55
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 4
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 28
Футбол
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем