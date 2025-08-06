Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца

Украинская Премьер-лига на официальном сайте отреагировала на внезапную смерть 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Украинская Премьер-лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира.

Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины.

Терпения и сил всем, кто переживает эту утрату. Вечная память», – написала Украинская Премьер-лига.

На уровне УПЛ Владимир сыграл 32 матча в составе луганской «Зари» и «Ингульца», забив два мяча и отдав одну голевую передачу.