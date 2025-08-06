Украина. Премьер лига06 августа 2025, 13:06 | Обновлено 06 августа 2025, 13:10
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Зоря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец
06 августа 2025, 13:06 | Обновлено 06 августа 2025, 13:10
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Луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.
Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.
«Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека.
Искренне соболезнуем родным и близким Владимира», – написала пресс-служба клуба.
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