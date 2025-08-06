Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зоря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 13:06 | Обновлено 06 августа 2025, 13:10
127
0

Зоря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец

06 августа 2025, 13:06 | Обновлено 06 августа 2025, 13:10
127
0
Зоря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

Луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.

«Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека.

Искренне соболезнуем родным и близким Владимира», – написала пресс-служба клуба.

По теме:
Зарегистрировали брак. Игрок Эпицентра женился на своей возлюбленной
Полузащитник Зари восстановился после травмы
Экс-игрок сборной Украины: «Об этом клубе вообще не хочу больше говорить»
Владимир Белоцерковец Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смерть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05 августа 2025, 19:35 37
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре

Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 17
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

РБ Лейпциг сделал ход. Клуб обратился к Ливерпулю по поводу трансфера
Футбол | 06.08.2025, 12:46
РБ Лейпциг сделал ход. Клуб обратился к Ливерпулю по поводу трансфера
РБ Лейпциг сделал ход. Клуб обратился к Ливерпулю по поводу трансфера
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 10:19
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05.08.2025, 21:33
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 2
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 70
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 402
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 9
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем