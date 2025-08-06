Зоря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.

«Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека.

Искренне соболезнуем родным и близким Владимира», – написала пресс-служба клуба.