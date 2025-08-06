У Ромы возникли проблемы из-за Довбика. Украинца хотел купить Атлетико

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянских СМИ, руководство «волков» по инициативе Джан Пьеро Гасперини решило продать Артема. Со следующего трансфера украинца «Рома» будет вынуждена отдать 10% от суммы продажи «Жироне». Именно из-за этого «волки» установили на украинца большой ценник – 40 миллионов евро.

Эта цена уже отпугнула двух покупателей – «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Невозможность продать Довбика создала «волками» проблемы на рынке, ведь «Рома» не может планировать какие-либо шаги, пока не решится судьба Артема.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».