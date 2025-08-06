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Италия
06 августа 2025, 20:34 | Обновлено 06 августа 2025, 21:04
1179
2

У Ромы возникли проблемы из-за Довбика. Украинца хотел купить Атлетико

Римляне решили продать Артема

06 августа 2025, 20:34 | Обновлено 06 августа 2025, 21:04
1179
2
У Ромы возникли проблемы из-за Довбика. Украинца хотел купить Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянских СМИ, руководство «волков» по инициативе Джан Пьеро Гасперини решило продать Артема. Со следующего трансфера украинца «Рома» будет вынуждена отдать 10% от суммы продажи «Жироне». Именно из-за этого «волки» установили на украинца большой ценник – 40 миллионов евро.

Эта цена уже отпугнула двух покупателей – «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Невозможность продать Довбика создала «волками» проблемы на рынке, ведь «Рома» не может планировать какие-либо шаги, пока не решится судьба Артема.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Артем Довбик Вильярреал Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Calciomercato
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Lulinnha
Играть или не играть Артёму при Гаспе. Но с женой будут поедать макароны в ресторане с видом на колизей. Он Зина не особо боится отсутствия игровой практики шопингуя по лондонским бутикам... 
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