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Товарищеские матчи
Наполи
04.08.2025 11:00 – FT 1 : 1
Казертана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 августа 2025, 18:56 |
32
0

Наполи – Казертанa – 1:1. Лукаку не забил. Видео голов и обзор матча

Чемпион Италии не сумел обыграть команду серии С

06 августа 2025, 18:56 |
32
0
Наполи – Казертанa – 1:1. Лукаку не забил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Казертанa».

Для спарринга «Наполи» выбрал довольно скромного соперника. «Казертанa» выступает в Серии С.

Счет в матче открыла «Казертанa». На 35-й минуте отличился Микеле Вано.

«Наполи» отыгрался еще до перерыва. Автором гола стал Маттео Политано.

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе. На 72-й минуте футболиста заменили.

Товарищеский матч. 4 августа.

Наполи (Италия) – Казертанa (Италия) – 1:1

Голы: Политано, 43 – Вано, 35

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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