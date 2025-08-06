Наполи – Казертанa – 1:1. Лукаку не забил. Видео голов и обзор матча

Наполи продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Казертанa».

Для спарринга «Наполи» выбрал довольно скромного соперника. «Казертанa» выступает в Серии С.

Счет в матче открыла «Казертанa». На 35-й минуте отличился Микеле Вано.

«Наполи» отыгрался еще до перерыва. Автором гола стал Маттео Политано.

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе. На 72-й минуте футболиста заменили.

Товарищеский матч. 4 августа.

Наполи (Италия) – Казертанa (Италия) – 1:1

Голы: Политано, 43 – Вано, 35

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