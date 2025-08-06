Наполи – Казертанa – 1:1. Лукаку не забил. Видео голов и обзор матча
Чемпион Италии не сумел обыграть команду серии С
Наполи продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Казертанa».
Для спарринга «Наполи» выбрал довольно скромного соперника. «Казертанa» выступает в Серии С.
Счет в матче открыла «Казертанa». На 35-й минуте отличился Микеле Вано.
«Наполи» отыгрался еще до перерыва. Автором гола стал Маттео Политано.
Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе. На 72-й минуте футболиста заменили.
Товарищеский матч. 4 августа.
Наполи (Италия) – Казертанa (Италия) – 1:1
Голы: Политано, 43 – Вано, 35
Видео голов и обзор матча
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