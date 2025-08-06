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  4. «Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Лига чемпионов
06 августа 2025, 18:45 |
2727
2

«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса

Киевляне проиграли первый матч 0:1

06 августа 2025, 18:45 |
2727
2
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
ФК Колос. Тарас Михалик

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Бывший капитан «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал это поражение:

– Так чтобы выделить, то я не знаю, кто выделялся, могло все сложиться по-другому, несколько моментов были, если бы забили. Думаю, что тяжело будет им на Кипре. Даже при 0:0 было бы тяжело на Кипре, хотя это футбол, у них еще есть девяносто минут, все в их руках.

– Вот вы как раз вспоминаете о матче на Кипре. На что нужно обратить внимание подопечным Шовковского для того, чтобы победить «Пафос» и пройти дальше?

– Не знаю, есть тренерский штаб, который готовится, разбирает игры «Пафоса». Ну в конце видите, как они валялись, тянули время, эта команда противная. Самый большой момент я бы выделил, когда на Ваната отмахнулись головой (момент на 90+6-й минуте с участием Давида Гольдара прим.), вот если бы судья там больше разобрался в том моменте... Но это не оправдание для киевлян, что они не забили свои моменты.

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Тарас Михалик
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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evgeniyyea
Заголовок точно от этого интервью? Потому как в речи Тараса его не обнаружено.
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geomit
Олейник сегодня в ударе !  Агинь заголовок)
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