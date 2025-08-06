Милевский объяснил, почему вылет Динамо от Пафоса станет катастрофой

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему вылет киевлян от киприотов станет катастрофой.

«Просто такого шанса может не быть. Я не помню, чтобы такой легкий путь когда-то был в Лигу чемпионов через квалификацию», – отметил Артем.