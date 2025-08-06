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АЗ Алкмаар
07.08.2025 21:00 - : -
Вадуц
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Лига конференций
06 августа 2025, 18:13 |
18
0

АЗ Алкмаар – Вадуц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 7 августа в 21:00 по Киеву

06 августа 2025, 18:13 |
18
0
АЗ Алкмаар – Вадуц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК АЗ Алкмаар

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го раунда квалификации Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмаар» и лихтенштейнским «Вадуцом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

АЗ Алкмаар

За 34 игры основного этапа Эредивизи клуб набрал 57 очков и занял 5-ю строчку таблицы, которая позволила ему сыграть в плей-офф чемпионата Нидерландов за выход в Лигу конференций. Там коллектив одолел «Херенвен» и «Твенте» и получил право играть во 2-м квалификационном раунде турнира. В Кубке Нидерландов АЗ дошли до финала, однако там в серии пенальти проиграли «Гоу Эхед Иглс».

Перед «Вадуцом» в Лиге конференций коллектив противостоял финскому «Ильвесу», победившему нидерландцы с общим счетом 8:4.

Вадуц

В прошлом сезоне швейцарской лиги коллектив набрал 51 очко за 36 игр и занял 6-е место, отстав от лидера на 21 балл. Также команда торжествовала в кубке – уже 11 раз за последние 11 сезонов (остальные 2 года победителя на турнире не было).

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Вадуц» победил североирландский «Данганнон» с общим счетом 1:3.

Личные встречи

Команды дважды встречались на групповом этапе Лиги конференций в 2022 году. Тогда в обеих играх победу одержали «АЗ Алкмаар» с общим счетом 6:2.

Интересные факты

  • «АЗ Алкмаар» пропустили 37 голов в прошлом сезоне Эредивизе – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «АЗ Алкмаар» пропускал первым в 5 из последних 6 игр.
  • «Вадуц» забил 48 голов в прошлом сезоне Челлендж Лиги – 4-й худший результат.

Прогноз

Я поставлю на победу «АЗ Алкмаар» с форой -2.5 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
АЗ Алкмаар
7 августа 2025 -
21:00
Вадуц
АЗ Алкмаар с форой -2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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АЗ Алкмаар Вадуц прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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