«Потеря для футбола». Реакция Полесья на смерть Белоцерковца
Житомирский клуб прокомментировал трагическое событие
Житомирское «Полесье» отреагировало на смерть 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.
«Мы глубоко потрясены этой трагической вестью. Владимир был молодым, талантливым футболистом с большим будущим. Его уход – потеря для всего украинского футбола.
Выражаем искренние слова поддержки семье, близким, партнерам по команде и всему футбольному сообществу. Светлая память», – написало «Полесье».
Ранее сообщалось о том, что Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца.
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