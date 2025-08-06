«Потеря для футбола». Реакция Полесья на смерть Белоцерковца

Житомирское «Полесье» отреагировало на смерть 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Мы глубоко потрясены этой трагической вестью. Владимир был молодым, талантливым футболистом с большим будущим. Его уход – потеря для всего украинского футбола.

Выражаем искренние слова поддержки семье, близким, партнерам по команде и всему футбольному сообществу. Светлая память», – написало «Полесье».

Ранее сообщалось о том, что Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца.