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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 17:44 | Обновлено 06 августа 2025, 17:46
678
0

«Потеря для футбола». Реакция Полесья на смерть Белоцерковца

Житомирский клуб прокомментировал трагическое событие

06 августа 2025, 17:44 | Обновлено 06 августа 2025, 17:46
678
0
«Потеря для футбола». Реакция Полесья на смерть Белоцерковца
Владимир Белоцерковец

Житомирское «Полесье» отреагировало на смерть 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Мы глубоко потрясены этой трагической вестью. Владимир был молодым, талантливым футболистом с большим будущим. Его уход – потеря для всего украинского футбола.

Выражаем искренние слова поддержки семье, близким, партнерам по команде и всему футбольному сообществу. Светлая память», – написало «Полесье».

Ранее сообщалось о том, что Украинская Премьер-лига с болью высказалась о смерти Белоцерковца.

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смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец Полесье Житомир
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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