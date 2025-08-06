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Лига Европы
ФКСБ
07.08.2025 21:30 - : -
Дрита
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Лига Европы
06 августа 2025, 15:50 | Обновлено 06 августа 2025, 16:34
18
0

ФКСБ – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 21:30 по Киеву

06 августа 2025, 15:50 | Обновлено 06 августа 2025, 16:34
18
0
ФКСБ – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФКСБ

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «ФКСБ» и косоварской «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

ФКСБ

По итогам игр чемпионской группы чемпионата в прошлом сезоне коллектив занял 1-е место турнирной таблицы, опередив своего ближайшего конкурента на 9 баллов. Но в Кубке Румынии команда действительно разочаровала фанатов, вылетев еще на стадии группового этапа.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы коллектив смог пройти андоррский «Интер Эскальдес», но во 2-м проиграл македонской «Шкендии» с общим счетом 3:1.

Дрита

За 36 поединков Суперлиги Косово клуб набрал 74 балла и впервые за 5 лет стал чемпионом, опередив «Баллкани» на 12 зачетных пунктов. Однако кубок «Дрите» не подчинился, в полуфинале она проиграла «Приштине» с общим счетом 4:0.

Еврокубковое путешествие в этом сезоне клуб начал с победы над люксембургским «Дифферанджем» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, но дальше коллектив уступил «Копенгагену» и теперь продолжает выступления в отборе ЛЕ.

Личные встречи

Коллективы ни разу не играли в очных играх между собой.

Интересные факты

  • «Дрита» пропустила 26 мячей в прошлом сезоне чемпионата Косово – лучший показатель среди всех команд.
  • В 6 последних матчах «ФКСБ» проиграла 5 раз. Единственная победа за это время произошла во 2 туре чемпионата Румынии против «Петролула».
  • В последних 6 выездных играх «Дрита» одержала 1 победу, дважды сыграла вничью и 3 раза проиграла.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
ФКСБ
7 августа 2025 -
21:30
Дрита
Тотал меньше 3 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ФКСБ (Стяуа) Бухарест Дрита прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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