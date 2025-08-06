КОСТЮК: «Чувствовала себя живой. Снова поняла, почему так люблю этот спорт»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram поделилась эмоциями после завершения выступлений на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале:

«Трудно описать словами, какими были эти дни. Они закончились болезненно, но это была одна из самых насыщенных и приятных недель в моей карьере. Я чувствовала себя живой, полной сил, и снова поняла, почему так люблю этот спорт.

Было так много побед, как на корте, так и за его пределами, которые значат для меня гораздо больше, чем любой результат матча. Эти моменты останутся со мной надолго.

Я уезжаю из Монреаля с высоко поднятой головой и полным сердцем. Всем, кто пришел, болел, поддерживал, писал сообщения – спасибо. Без вас это было бы не то же самое.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой к Цинциннати. И я уже не могу дождаться, когда через два года вернусь сюда, чтобы снова сыграть перед этой невероятной публикой».

Костюк приехала в Монреаль с лузстриком из шести матчей. На канадском тысячнике Марта переиграла Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер. В четвертьфинале украинка уступала 1:6, 1:2 Елене Рыбакиной и отказалась продолжать борьбу из-за травмы запястья.