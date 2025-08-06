Ман Сити готов отпустить игрока в Жирону. Клубы обсуждают аренду

Испанская «Жирона» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити» о переходе 19-летнего футболиста Витора Рейса.

По информации издания Sky Sports, молодой защитник в ближайшее время может быть арендован «Жироной».

Витор перебрался в «горожан» зимой 2025 года из бразильского «Палмейраса» за 35 миллионов евро.

Всего за английский клуб Рейс отыграл четыре матча, однако так и не оформил результативных действий.