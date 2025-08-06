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Англия
06 августа 2025, 23:02 | Обновлено 06 августа 2025, 23:35
360
0

Ман Сити готов отпустить игрока в Жирону. Клубы обсуждают аренду

Витор Рейс в ближайшее время может сменить клуб

06 августа 2025, 23:02 | Обновлено 06 августа 2025, 23:35
360
0
Ман Сити готов отпустить игрока в Жирону. Клубы обсуждают аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Рейс

Испанская «Жирона» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити» о переходе 19-летнего футболиста Витора Рейса.

По информации издания Sky Sports, молодой защитник в ближайшее время может быть арендован «Жироной».

Витор перебрался в «горожан» зимой 2025 года из бразильского «Палмейраса» за 35 миллионов евро.

Всего за английский клуб Рейс отыграл четыре матча, однако так и не оформил результативных действий.

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Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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