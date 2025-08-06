Англия06 августа 2025, 23:02 | Обновлено 06 августа 2025, 23:35
360
0
Ман Сити готов отпустить игрока в Жирону. Клубы обсуждают аренду
Витор Рейс в ближайшее время может сменить клуб
06 августа 2025, 23:02 | Обновлено 06 августа 2025, 23:35
360
0
Испанская «Жирона» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити» о переходе 19-летнего футболиста Витора Рейса.
По информации издания Sky Sports, молодой защитник в ближайшее время может быть арендован «Жироной».
Витор перебрался в «горожан» зимой 2025 года из бразильского «Палмейраса» за 35 миллионов евро.
Всего за английский клуб Рейс отыграл четыре матча, однако так и не оформил результативных действий.
Читайте также:Клуб АПЛ готовит сенсационный трансфер игрока Ман Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 августа 2025, 23:55 0
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Баскетбол | 06 августа 2025, 22:04 14
Наша команда неудачно стартовала в пре-квалификации чемпионата мира
Футбол | 06.08.2025, 13:06
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Футбол | 06.08.2025, 11:17
Комментарии 0
Популярные новости
05.08.2025, 00:01
06.08.2025, 09:15 3
05.08.2025, 09:15
05.08.2025, 08:22 29
05.08.2025, 16:16 72
06.08.2025, 01:52 4
05.08.2025, 02:13 26
06.08.2025, 11:58 137