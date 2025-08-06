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Англия
06 августа 2025, 17:59 | Обновлено 06 августа 2025, 18:25
1098
1

Клуб АПЛ готовит сенсационный трансфер игрока Ман Сити

Грилиш может неожиданно оказаться в Эвертоне

06 августа 2025, 17:59 | Обновлено 06 августа 2025, 18:25
1098
1
Клуб АПЛ готовит сенсационный трансфер игрока Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Грилиш

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити и Эвертон ведут прямые переговоры по поводу перехода хавбека Джека Грилиша.

Клуб хочет бы продать самого дорогого игрока в своей истории, однако покупателей пока нет, но Эвертон готов взять Грилиша в аренду на один сезон и покрыть часть зарплаты.

Сообщается, что переговоры идут как раз вокруг суммы за аренду и зарплату, а сам игрок не против перебраться в ливерпульскую команду, где у него будет больше шансов выходить на поле.

Известно, что наставник Жузеп Гвардиола не рассчитывает на Грилиша.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Эвертон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Burevestnik
ну сайт вже вообще вже...
вже майже місяць на інших інтернет-змі мусолять
про перехід Гріліша в Евертон на умовах оренди і бажання гравця.
А на цьому сайті весь час спали чи шо?
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