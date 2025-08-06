Клуб АПЛ готовит сенсационный трансфер игрока Ман Сити
Грилиш может неожиданно оказаться в Эвертоне
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити и Эвертон ведут прямые переговоры по поводу перехода хавбека Джека Грилиша.
Клуб хочет бы продать самого дорогого игрока в своей истории, однако покупателей пока нет, но Эвертон готов взять Грилиша в аренду на один сезон и покрыть часть зарплаты.
Сообщается, что переговоры идут как раз вокруг суммы за аренду и зарплату, а сам игрок не против перебраться в ливерпульскую команду, где у него будет больше шансов выходить на поле.
Известно, что наставник Жузеп Гвардиола не рассчитывает на Грилиша.
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вже майже місяць на інших інтернет-змі мусолять
про перехід Гріліша в Евертон на умовах оренди і бажання гравця.
А на цьому сайті весь час спали чи шо?