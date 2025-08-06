Клуб АПЛ готовит сенсационный трансфер игрока Ман Сити

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити и Эвертон ведут прямые переговоры по поводу перехода хавбека Джека Грилиша.

Клуб хочет бы продать самого дорогого игрока в своей истории, однако покупателей пока нет, но Эвертон готов взять Грилиша в аренду на один сезон и покрыть часть зарплаты.

Сообщается, что переговоры идут как раз вокруг суммы за аренду и зарплату, а сам игрок не против перебраться в ливерпульскую команду, где у него будет больше шансов выходить на поле.

Известно, что наставник Жузеп Гвардиола не рассчитывает на Грилиша.