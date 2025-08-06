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Португалия
06 августа 2025, 15:35 | Обновлено 06 августа 2025, 15:54
2143
1

Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом

Португальский клуб хочет сохранить украинца и продлить с ним контракт

06 августа 2025, 15:35 | Обновлено 06 августа 2025, 15:54
2143
1
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В лиссабонской «Бенфике» определились с будущим своего украинского голкипера Анатолия Трубина, сообщает Glorioso 1904.

Так, по информации источника, руководство португальского клуба хочет сохранить 24-летнего голкипера, несмотря на активный интерес, который к нему проявляют другие клубы, среди которых числится и «Манчестер Сити». Отмечается, что украинец является одним из игроков «Бенфики», который пользуется наибольшим спросом в Европе.

Однако руководство лиссабонского клуба не хочет терять Трубина, которого считают важным игроком в команде на сегодняшний день и в будущем. Поэтому «Бенфика» планирует в ближайшее время начать переговоры с Анатолием о продлении контракта, который рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что Трубина выставили на трансфер из-за звездного футболиста.

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Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
З одного боку ніби у Трубіна в Бенфіці все нормально, з іншого постійно якісь чутки, що хочуть продати.
Тепер, коли є попит, хочуть залишити.
Цікаво, що з цього правда.
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