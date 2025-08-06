Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом

В лиссабонской «Бенфике» определились с будущим своего украинского голкипера Анатолия Трубина, сообщает Glorioso 1904.

Так, по информации источника, руководство португальского клуба хочет сохранить 24-летнего голкипера, несмотря на активный интерес, который к нему проявляют другие клубы, среди которых числится и «Манчестер Сити». Отмечается, что украинец является одним из игроков «Бенфики», который пользуется наибольшим спросом в Европе.

Однако руководство лиссабонского клуба не хочет терять Трубина, которого считают важным игроком в команде на сегодняшний день и в будущем. Поэтому «Бенфика» планирует в ближайшее время начать переговоры с Анатолием о продлении контракта, который рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что Трубина выставили на трансфер из-за звездного футболиста.