«Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ
Бывший форвард киевского клуба уверен, что подопечные Шовковского исправят ситуацию
5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».
Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.
Известный украинский футболист, бывший форвард киевского клуба и сборной Украины Артем Милевский оценил результат первого поединка и сделал прогноз на ответный матч:
«Это было просто какое-то недоразумение. Я думаю, что все будет в порядке – «Динамо» соберется во второй игре и даст ответку. Хочется на это очень сильно рассчитывать и верить в это», – сказал Милевский.
Второй матч «Пафос» – «Динамо» состоится 12 августа, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Stelios Kyriakides Stadium» в кипрском городе Пафос.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»
Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории