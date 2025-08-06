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  4. «Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ
Лига чемпионов
06 августа 2025, 14:57 |
707
1

«Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ

Бывший форвард киевского клуба уверен, что подопечные Шовковского исправят ситуацию

06 августа 2025, 14:57 |
707
1
«Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ
Динамо – Пафос

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.

Известный украинский футболист, бывший форвард киевского клуба и сборной Украины Артем Милевский оценил результат первого поединка и сделал прогноз на ответный матч:

«Это было просто какое-то недоразумение. Я думаю, что все будет в порядке – «Динамо» соберется во второй игре и даст ответку. Хочется на это очень сильно рассчитывать и верить в это», – сказал Милевский.

Второй матч «Пафос» – «Динамо» состоится 12 августа, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Stelios Kyriakides Stadium» в кипрском городе Пафос.

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Лига чемпионов Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос Пафос - Динамо Артем Милевский
Николай Титюк Источник: Telegram
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Недоразумение это нынешнее Динамо.
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