«Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.

Известный украинский футболист, бывший форвард киевского клуба и сборной Украины Артем Милевский оценил результат первого поединка и сделал прогноз на ответный матч:

«Это было просто какое-то недоразумение. Я думаю, что все будет в порядке – «Динамо» соберется во второй игре и даст ответку. Хочется на это очень сильно рассчитывать и верить в это», – сказал Милевский.

Второй матч «Пафос» – «Динамо» состоится 12 августа, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Stelios Kyriakides Stadium» в кипрском городе Пафос.