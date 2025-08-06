Стали известны полуфинальные пары Мастерса в Торонто

В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто (Канада) в нижней части сетки.

Второй сеяный Тейлор Фритц в двух сетах разобрался с «нейтралом» Андреем Рублевым.

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Следующим соперником американца будет его соотечественник Бен Шелтон, который посеян под четвертым номером. Шелтон в своем четвертьфинальном поединке выбил чемпиона пятисотника в Вашингтоне Алекса де Минаура.

Днем ранее в Торонто прошли четвертьфиналы в верхней части сетки: Александр Зверев одолел Алексея Попырина, Карен Хачанов обыграл Алекса Микельсена.

АТР 1000 Торонто. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [9] – Бен Шелтон [4] – 3:6, 4:6

Андрей Рублев [6] – Тейлор Фритц [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

АТР 1000 Торонто. Пары 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов [11]

Бен Шелтон [4] – Тейлор Фритц [2]