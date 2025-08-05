Чемпион 2024 года вылетел. Стала известна первая пара 1/2 финала в Торонто

В ночь на 5 августа состоялись матчи 1/4 финала турнира АТР 1000 в Торонто в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев в трех сетах обыграл прошлогоднего чемпиона канадского Мастерса Алексея Попырина.

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Следующим соперником Зверева будет «нейтрал» Карен Хачанов, который в своем полуфинальном поединке прошел Алекса Микельсена.

Ночью 6 числа пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Алекс де Минаур – Бен Шелтон, Андрей Рублев – Тейлор Фритц.

АТР 1000 Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Алексей Попырин [18] – 6:7 (8:10), 6:4, 6:3

Алекс Микельсен [26] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 6:7 (3:7)