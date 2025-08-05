Чемпион 2024 года вылетел. Стала известна первая пара 1/2 финала в Торонто
Александр Зверев выбил Алексея Попырина, Алекс Микельсен уступил Карену Хачанову
В ночь на 5 августа состоялись матчи 1/4 финала турнира АТР 1000 в Торонто в верхней части сетки.
Первый сеяный Александр Зверев в трех сетах обыграл прошлогоднего чемпиона канадского Мастерса Алексея Попырина.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующим соперником Зверева будет «нейтрал» Карен Хачанов, который в своем полуфинальном поединке прошел Алекса Микельсена.
Ночью 6 числа пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Алекс де Минаур – Бен Шелтон, Андрей Рублев – Тейлор Фритц.
АТР 1000 Торонто. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Алексей Попырин [18] – 6:7 (8:10), 6:4, 6:3
Алекс Микельсен [26] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 6:7 (3:7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем
В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит Элина Свитолина