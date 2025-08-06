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  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмененный пенальти в матче Динамо – Пафос
Лига чемпионов
06 августа 2025, 13:39 |
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Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмененный пенальти в матче Динамо – Пафос

Мирослав Ступар высказал мнение по поводу момента во втором тайме

06 августа 2025, 13:39 |
400
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Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмененный пенальти в матче Динамо – Пафос
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

На 62-й минуте в поединке квалификации Лиги чемпионов между футболистами «Динамо» и «Пафоса» в ворота киприотов был назначен пенальти, который затем швейцарский рефери Шерер после подсказки ВАР отменил.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям швейцарца в этом игровом эпизоде.

«Момент был сложным для арбитра, хотя тот был довольно близок от эпизода. Но поскольку все происходило в динамике, к тому же не исключено, что Шереру немного мешали увидеть борьбу за мяч нападающего «бело-синих» Ваната и защитника гостей, поэтому и поначалу принял решение назначить пенальти.

Однако после подсказки арбитра ВАР и просмотра видеозаписи Шерер изменил свой вердикт, ведь убедился, что Ванат, действуя на опережение, зацепился за опорную ногу защитника «Пафоса», который не собирался нарушать правила.

В этом моменте было четкое сотрудничество рефери с арбитром ВАР, что помогло восстановить справедливость», – считает Ступар.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, что помешало бело-синим достичь положительного результата в игре с Пафосом.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Мирослав Ступар Владислав Ванат пенальти инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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