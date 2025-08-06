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  4. Элина Свитолина – Наоми Осака. Четвертьфинал Монреаля. Видеообзор матча
WTA
06 августа 2025, 13:08 |
153
1

Элина Свитолина – Наоми Осака. Четвертьфинал Монреаля. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале

06 августа 2025, 13:08 |
153
1
Элина Свитолина – Наоми Осака. Четвертьфинал Монреаля. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Наоми Осака

В ночь на 6 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула престижные соревнования WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от победительницы четырех турниров Grand Slam Наоми Осаки.

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Элина уступила со счетом 2:6, 2:6. Свитолина провела восьмое очное противостояние против Осаки – 5:3 в пользу японки.

Следующей соперницей Наоми будет датчанка Клара Таусон.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака – 2:6, 2:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Наоми Осака теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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pawa
Треба тверезо дивитися правді в очі - тенісний час Еліни Світоліної безповоротньо минув! Вона вже нічого більш серйозного, окрім турнірів рівня ВТА-250, де нема нікого вище неї за рейтингом, виграти не може, тому що роки беруть своє! Так що мрії про виграш турнірів, подібних монреальському тисячнику,  не кажучи вже про Великий Шолом,- треба назавжди залишити! І сказати їй велике спасибі за той чудовий теніс, який вона демонструвала раніше і яким безмежно радувала українських вболювальників!
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