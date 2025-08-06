Элина Свитолина – Наоми Осака. Четвертьфинал Монреаля. Видеообзор матча

В ночь на 6 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула престижные соревнования WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от победительницы четырех турниров Grand Slam Наоми Осаки.

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Элина уступила со счетом 2:6, 2:6. Свитолина провела восьмое очное противостояние против Осаки – 5:3 в пользу японки.

Следующей соперницей Наоми будет датчанка Клара Таусон.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака – 2:6, 2:6

Видеообзор матча