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Лига Европы
АЕК Ларнака
07.08.2025 19:30 - : -
Легия
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Лига Европы
06 августа 2025, 13:04 |
23
0

АЕК Ларнака – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 19:30 по Киеву

06 августа 2025, 13:04 |
23
0
АЕК Ларнака – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
АЕК Ларнака

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским «АЕК Ларнакой» и польской «Легией». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

АЕК Ларнака

За 36 поединков Лиги Кипра в прошлом сезоне коллектив набрал 68 очков и занял 4-е место, уступив место в топ-3 из-за худшей статистики в личных играх с «Омонией». Тем не менее благодаря победе в кубке страны (где в финале они одолели «Пафос») команда выступает в отборе Лиги Европы.

В 1-м квалификационном раунде ЛЕ «АЭК» прошел сербский «Партизан», а затем одолел словенский «Целье» с общим счетом 3:2.

Легия

В прошлом сезоне коллектив неожиданно занял 5-ю строчку лиги, одержав 54 очка за 34 игры Экстракляссы. Однако как и в ситуации с «АЭКом» играть в отборе ЛЕ помог кубок – в финале «Легия» победила «Погонь», а впоследствии одолела «Лех» в игре за Суперкубок.

В 1-м раунде квалификации поляки одолели казахский «Актобе», а затем победили остравский «Баник» с общим счетом 4:3.

Личные встречи

Коллективы встречались только раз, в товарищеском матче летом 2016 года. Тогда киприоты одержали минимальную победу.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «АЭКа» продолжается уже 13 игр подряд. За это время коллектив одержал 9 побед и трижды сыграл вничью.
  • «АЕК Ларнака» пропустил 30 голов в прошлом сезоне чемпионата Кипра – 2-й лучший результат среди команд чемпионской группы.
  • В 7 официальных играх нового сезона «Легия» одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
АЕК Ларнака
7 августа 2025 -
19:30
Легия
Тотал больше 2 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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АЕК Ларнака Легия Варшава прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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