В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским «АЕК Ларнакой» и польской «Легией». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

АЕК Ларнака

За 36 поединков Лиги Кипра в прошлом сезоне коллектив набрал 68 очков и занял 4-е место, уступив место в топ-3 из-за худшей статистики в личных играх с «Омонией». Тем не менее благодаря победе в кубке страны (где в финале они одолели «Пафос») команда выступает в отборе Лиги Европы.

В 1-м квалификационном раунде ЛЕ «АЭК» прошел сербский «Партизан», а затем одолел словенский «Целье» с общим счетом 3:2.

Легия

В прошлом сезоне коллектив неожиданно занял 5-ю строчку лиги, одержав 54 очка за 34 игры Экстракляссы. Однако как и в ситуации с «АЭКом» играть в отборе ЛЕ помог кубок – в финале «Легия» победила «Погонь», а впоследствии одолела «Лех» в игре за Суперкубок.

В 1-м раунде квалификации поляки одолели казахский «Актобе», а затем победили остравский «Баник» с общим счетом 4:3.

Личные встречи

Коллективы встречались только раз, в товарищеском матче летом 2016 года. Тогда киприоты одержали минимальную победу.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «АЭКа» продолжается уже 13 игр подряд. За это время коллектив одержал 9 побед и трижды сыграл вничью.

«АЕК Ларнака» пропустил 30 голов в прошлом сезоне чемпионата Кипра – 2-й лучший результат среди команд чемпионской группы.

В 7 официальных играх нового сезона «Легия» одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.