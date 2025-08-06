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Лига чемпионов
06 августа 2025, 12:55 |
459
0

Юбилей тренера Динамо выдался провальным

Александр Шовковский провел 80-й матч во главе киевлян

06 августа 2025, 12:55 |
459
0
Юбилей тренера Динамо выдался провальным
facebook.com/fcdynamoua

Неожиданное поражение «Динамо» на своем поле от «Пафоса» стало, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 80-й матч во всех турнирах на посту главного тренера киевлян. 59 игр под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 17 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины. Во главе с Шовковским бело-синие в общей сложности 53 встречи выиграли, 17 завершили вничью и 10 проиграли, 163 мяча забили и 66 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе «Динамо»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

26.11.2023

Чемпионат Украины

Рух

2:0 (д)

20-й

13.04.2024

Чемпионат Украины

Александрия

1:0 (г)

30-й

31.07.2024

Лига чемпионов

Партизан

3:0 (г)

40-й

21.09.2024

Чемпионат Украины

Рух

0:0 (д)

50-й

07.11.2024

Лига Европы

Ференцварош

0:4 (д)

60-й

30.01.2025

Лига Европы

РФШ

1:0 (д)

70-й

23.04.2025

Кубок Украины

Буковина

4:1 (г)

80-й

05.08.2025

Лига чемпионов

Пафос

0:1 (д)
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