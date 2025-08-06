Юбилей тренера Динамо выдался провальным

Неожиданное поражение «Динамо» на своем поле от «Пафоса» стало, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 80-й матч во всех турнирах на посту главного тренера киевлян. 59 игр под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 17 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины. Во главе с Шовковским бело-синие в общей сложности 53 встречи выиграли, 17 завершили вничью и 10 проиграли, 163 мяча забили и 66 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе «Динамо»