Юбилей тренера Динамо выдался провальным
Александр Шовковский провел 80-й матч во главе киевлян
Неожиданное поражение «Динамо» на своем поле от «Пафоса» стало, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 80-й матч во всех турнирах на посту главного тренера киевлян. 59 игр под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 17 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины. Во главе с Шовковским бело-синие в общей сложности 53 встречи выиграли, 17 завершили вничью и 10 проиграли, 163 мяча забили и 66 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе «Динамо»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
26.11.2023
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
2:0 (д)
|
20-й
|
13.04.2024
|
Чемпионат Украины
|
Александрия
|
1:0 (г)
|
30-й
|
31.07.2024
|
Лига чемпионов
|
Партизан
|
3:0 (г)
|
40-й
|
21.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
0:0 (д)
|
50-й
|
07.11.2024
|
Лига Европы
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
|
60-й
|
30.01.2025
|
Лига Европы
|
РФШ
|
1:0 (д)
|
70-й
|
23.04.2025
|
Кубок Украины
|
Буковина
|
4:1 (г)
|
80-й
|
05.08.2025
|
Лига чемпионов
|
Пафос
|
0:1 (д)
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