«Немного нетрадиционной». Комментарии Осаки после победы над Свитолиной

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над украинской Элиной Свитолиной в четвертьфинале «тысячника» в Монреале:

«Сейчас я чувствую себя очень счастливой. Очевидно, что после Уимблдона я была сильно разочарована. Потом я просто отпустила свои ожидания, и вот мы здесь. Поэтому я считаю это несколько ироничным, но я счастлива. Я очень доверяю себе. Я доверяю своей физической форме. Я не отдаю соперницам много легких очков, или по крайней мере стараюсь этого не делать, и смотрю, что из этого получится. Это интересно, но я не знаю, как это работает.

В спорте всегда есть эта дилемма: ты счастливее из-за того, что побеждаешь, или начинаешь побеждать, потому что чувствуешь себя счастливее? Последний раз в этом сезоне я была такой же спокойной и уверенной, возможно, на Australian Open. Просто бывают такие турниры, когда ты приезжаешь и чувствуешь, что хорошо поработала на тренировках, и это придает тебе уверенности. Сейчас у меня именно такие ощущения.

Что я думала накануне матча против Свитолиной, которая выиграла свои предыдущие поединки за час? Я никогда не переживаю из-за статистики человека, с которым играю. Я знаю, что все очень сильны. Я играла с ней несколько раз ранее и знаю, что она одна из лучших бойцов в Туре, поэтому я просто ожидала тяжелого матча. Больше всего я довольна тем, как я улучшила на тренировках свою физическую подготовку. Это, на мой взгляд, очень помогло мне сегодня против Элины, потому что я знаю, что она одна из тех теннисисток в Туре, кто двигается лучше всех и кто также часто возвращает тебе мячи. Я чувствовала, что ей придется буквально вытолкнуть меня с корта, если она хочет выиграть. Так что в этом плане для меня все сложилось хорошо.

Какие у меня воспоминания о первом матче против Клары Таусон? Помню, что она показалась мне немного нетрадиционной. Не помню, почему именно я это почувствовала, но думаю, что она играла очень интересно. Я немного смотрела ее матч против Мэдисон Кис, но в то время у меня была разминка, так что... Мне интересно, что будет дальше».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале.