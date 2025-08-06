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  4. Зарегистрировали брак. Игрок Эпицентра женился на своей возлюбленной
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 12:58 |
436
0

Зарегистрировали брак. Игрок Эпицентра женился на своей возлюбленной

Андрей Ляшенко отметил важное событие в своей жизни

06 августа 2025, 12:58 |
436
0
Зарегистрировали брак. Игрок Эпицентра женился на своей возлюбленной
Instagram

27-летний полузащитник «Эпицентра» Андрей Ляшенко женился на своей возлюбленной Анастасии.

Молодожены поделились совместными фото в Instagram, намекнув, что уже официально зарегистрировали брак.

Футбольный клуб Андрея не остался в стороне и поздравил своего игрока с важным событием.

«Пусть ваша совместная жизнь будет полна любви, гармонии, взаимоподдержки и понимания.

Желаем крепкого семейного счастья, благополучия, любви и тепла в доме. Пусть каждый день дарит новые поводы для радости, а сердца всегда бьются в унисон.

Искренних улыбок и незабываемых моментов – вместе, навсегда!», – написала пресс-служба клуба.

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Андрей Витренко Sport.ua
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