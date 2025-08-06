Зарегистрировали брак. Игрок Эпицентра женился на своей возлюбленной
Андрей Ляшенко отметил важное событие в своей жизни
27-летний полузащитник «Эпицентра» Андрей Ляшенко женился на своей возлюбленной Анастасии.
Молодожены поделились совместными фото в Instagram, намекнув, что уже официально зарегистрировали брак.
Футбольный клуб Андрея не остался в стороне и поздравил своего игрока с важным событием.
«Пусть ваша совместная жизнь будет полна любви, гармонии, взаимоподдержки и понимания.
Желаем крепкого семейного счастья, благополучия, любви и тепла в доме. Пусть каждый день дарит новые поводы для радости, а сердца всегда бьются в унисон.
Искренних улыбок и незабываемых моментов – вместе, навсегда!», – написала пресс-служба клуба.
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