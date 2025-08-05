Украина. Премьер лига05 августа 2025, 06:59 | Обновлено 05 августа 2025, 07:00
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Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
3-й тур УПЛ пройдет с 15 по 18 августа
05 августа 2025, 06:59 | Обновлено 05 августа 2025, 07:00
158
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура УПЛ сезона 2025/26.
Поединки 3-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 15 по 18 августа.
УПЛ. 3-й тур
15 августа (пятница)
- 18:00. Рух – Оболонь
16 августа (суббота)
- 13:00. Александрия – Металлист 1925
- 15:30. Колос – Карпаты
17 августа (воскресенье)
- 13:00. Кудровка – Полтава
- 15:30. Верес – Шахтер
- 18:00. Полесье – ЛНЗ
18 августа (понедельник)
- 18:00. Заря – Кривбасс
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