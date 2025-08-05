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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 06:59 | Обновлено 05 августа 2025, 07:00
158
0

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата

3-й тур УПЛ пройдет с 15 по 18 августа

05 августа 2025, 06:59 | Обновлено 05 августа 2025, 07:00
158
0
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
ФК Верес Ровно

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура УПЛ сезона 2025/26.

Поединки 3-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 15 по 18 августа.

УПЛ. 3-й тур

15 августа (пятница)

  • 18:00. Рух – Оболонь

16 августа (суббота)

  • 13:00. Александрия – Металлист 1925
  • 15:30. Колос – Карпаты

17 августа (воскресенье)

  • 13:00. Кудровка – Полтава
  • 15:30. Верес – Шахтер
  • 18:00. Полесье – ЛНЗ

18 августа (понедельник)

  • 18:00. Заря – Кривбасс
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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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