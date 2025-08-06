Переход 21-летнего украинского защитника в Динамо сорвался из-за денег
Киевский клуб был вынужден отказаться от трансфера Богдана Слюбика из-за требований «Руха»
Трансфер защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика в киевское «Динамо» сорвался из-за финансовых запросов львовского клуба. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.
В январе 21-летний футболист был на просмотре в расположении «бело-синих», однако стороны не сумели договориться о переходе игрока. «Рух» требовал за Слюбика 5 млн евро, но «Динамо» отказалось платить такие деньги за защитника.
Кроме того, клубы рассматривали вариант с арендой, но в Киеве не приняли условия, которые поставил «Рух» – львовская команда требовала, чтобы их футболист имел регулярную игровую практику и выходил в старте, как минимум, в 70% всех матчей.
В итоге «Динамо» отказалось от идеи подписать Слюбика и отправило футболиста во Льовов.
В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Пропустил несколько поединков из-за травм. Контракт Слюбика истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 700 тысяч евро.
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