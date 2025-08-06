Переход 21-летнего украинского защитника в Динамо сорвался из-за денег

Трансфер защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика в киевское «Динамо» сорвался из-за финансовых запросов львовского клуба. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

В январе 21-летний футболист был на просмотре в расположении «бело-синих», однако стороны не сумели договориться о переходе игрока. «Рух» требовал за Слюбика 5 млн евро, но «Динамо» отказалось платить такие деньги за защитника.

Кроме того, клубы рассматривали вариант с арендой, но в Киеве не приняли условия, которые поставил «Рух» – львовская команда требовала, чтобы их футболист имел регулярную игровую практику и выходил в старте, как минимум, в 70% всех матчей.

В итоге «Динамо» отказалось от идеи подписать Слюбика и отправило футболиста во Льовов.

В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Пропустил несколько поединков из-за травм. Контракт Слюбика истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 700 тысяч евро.