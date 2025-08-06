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  4. Переход 21-летнего украинского защитника в Динамо сорвался из-за денег
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 14:10 |
1171
0

Переход 21-летнего украинского защитника в Динамо сорвался из-за денег

Киевский клуб был вынужден отказаться от трансфера Богдана Слюбика из-за требований «Руха»

06 августа 2025, 14:10 |
1171
0
Переход 21-летнего украинского защитника в Динамо сорвался из-за денег
Instagram. Богдан Слюбик

Трансфер защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика в киевское «Динамо» сорвался из-за финансовых запросов львовского клуба. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

В январе 21-летний футболист был на просмотре в расположении «бело-синих», однако стороны не сумели договориться о переходе игрока. «Рух» требовал за Слюбика 5 млн евро, но «Динамо» отказалось платить такие деньги за защитника.

Кроме того, клубы рассматривали вариант с арендой, но в Киеве не приняли условия, которые поставил «Рух» – львовская команда требовала, чтобы их футболист имел регулярную игровую практику и выходил в старте, как минимум, в 70% всех матчей.

В итоге «Динамо» отказалось от идеи подписать Слюбика и отправило футболиста во Льовов.

В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Пропустил несколько поединков из-за травм. Контракт Слюбика истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 700 тысяч евро.

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Богдан Слюбик Рух Львов Динамо Киев Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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