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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 12:49 |
575
0

Защитник из УПЛ провел переговоры с клубом-участником Лиги чемпионов

Богдан Слюбик может перейти в австрийский «Штурм»

23 июля 2025, 12:49 |
575
0
Защитник из УПЛ провел переговоры с клубом-участником Лиги чемпионов
ФК Рух. Богдан Слюбик

Австрийский «Штурм» из города Грац интересуется украинским центральным защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, между 21-летним футболистом и представителями клуба, который в сезоне 2025/26 сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, уже состоялись первые контакты.

Отмечается, что «Рух» готов продать своего игрока в случае «адекватного» предложения.

В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 16 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Богданом Слюбиком интересуется киевское «Динамо».

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Богдан Слюбик Штурм Грац Рух Львов трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке чемпионат Австрии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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