Защитник из УПЛ провел переговоры с клубом-участником Лиги чемпионов

Австрийский «Штурм» из города Грац интересуется украинским центральным защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, между 21-летним футболистом и представителями клуба, который в сезоне 2025/26 сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, уже состоялись первые контакты.

Отмечается, что «Рух» готов продать своего игрока в случае «адекватного» предложения.

В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 16 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Богданом Слюбиком интересуется киевское «Динамо».