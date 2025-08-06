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  4. Маркевич назвал две ошибки, из-за которых Динамо проиграло в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 августа 2025, 13:34 |
502
0

Маркевич назвал две ошибки, из-за которых Динамо проиграло в Лиге чемпионов

Украинский тренер выделил плохую реализацию и потерю концентрации

06 августа 2025, 13:34 |
502
0
Маркевич назвал две ошибки, из-за которых Динамо проиграло в Лиге чемпионов
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Чемпионы Украины уступили сопернику с минимальным счетом 0:1.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением об ошибках, которые допустили подопечные Александра Шовковского. Специалист отметил плохую реализацию и потерю концентрации:

«На что может рассчитывать команда, не умеющая использовать даже выход «три на два»? Как действовать в таких ситуациях, знают даже воспитанники спортшкол. Жаль, ведь речь идет о гранде украинского футбола.

И как вишенка на торте – потеря киевлянами концентрации под занавес матча. Динамовцы бросились большими силами забивать, упустили контрвыпад и попали в плен. Хотя хватало информации, что одним из «козырей» киприотов есть стремительные контратаки», – сказал Маркевич.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Мирон Маркевич Александр Шовковский
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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