Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика
В услугах форварда сборной Украины заинтересован «Вильярреал»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть Серию А до закрытия трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто.
Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини недоволен игрой украинца на тренировочных сборах и не заинтересован в его услугах. Римский клуб готов продать футболиста, однако на данный момент нет команд, которые смогут удовлетворить финансовые запросы «Ромы».
Накануне итальянский клуб получил запрос от испанского «Вильярреала», который планировал либо арендовать Довбика, либо оформить полноценный трансфер за 20 млн евро.
После изучения всех документов «Рома» обратилась к представителю Ла Лиги и сообщила, что аренда форварда невозможна. Кроме того, «волки» отклонили и запрос о трансфере, так как намерены заработать за Довбика около 40 млн евро. «Вильярреал» не может позволить себе заплатить такую сумму, поэтому был вынужден выйти из переговоров.
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