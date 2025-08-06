Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика
Италия
06 августа 2025, 10:32 |
2344
4

Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика

В услугах форварда сборной Украины заинтересован «Вильярреал»

06 августа 2025, 10:32 |
2344
4
Рома обратилась к испанскому клубу из-за потенциального трансфера Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть Серию А до закрытия трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини недоволен игрой украинца на тренировочных сборах и не заинтересован в его услугах. Римский клуб готов продать футболиста, однако на данный момент нет команд, которые смогут удовлетворить финансовые запросы «Ромы».

Накануне итальянский клуб получил запрос от испанского «Вильярреала», который планировал либо арендовать Довбика, либо оформить полноценный трансфер за 20 млн евро.

После изучения всех документов «Рома» обратилась к представителю Ла Лиги и сообщила, что аренда форварда невозможна. Кроме того, «волки» отклонили и запрос о трансфере, так как намерены заработать за Довбика около 40 млн евро. «Вильярреал» не может позволить себе заплатить такую сумму, поэтому был вынужден выйти из переговоров.

По теме:
Соглашение достигнуто. Аль-Хиляль подпишет 85-миллионного нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подтвердила трансфер игрока киевского Динамо
Перехват. На Шепелева появилось сразу 2 претендента
Рома Рим Вильярреал Артем Довбик Маттео Моретто трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: RomaPress
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06 августа 2025, 09:15 2
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»

Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 9
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Футбол | 05.08.2025, 12:05
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»
Футбол | 06.08.2025, 09:50
Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»
Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Рома сплатила за Довбика близько 30 мільйонів. Якби він був зовсім непотрібен, і в Ромі вважали, що це провальний трансфер - його б вже торгували за 25 мільйонів. Я переконаний - бажаючі б знайшлися. Але Рома хоче ще й заробити. Це специфічний клуб (другорядний, але з "понтами" гранду). Перейти туди було скоріш помилкою.
Ответить
+1
Burevestnik
різні авт0ри сайту пишуть різну ціну
за яку Рома ніби хоче продати Довбика:
30, 32, 35, та 40 лям.
Мать ціни деякі беруть із довідника Стеля,
а деякі вже звертаються до Плінтуса...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ivankondrat96
Якщо Довбик тренеру не потрібен, то чому б не віддати в оренду
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 9
Футбол
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем