Рома определилась с будущим Довбика. Что ждет украинца?

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет выставлен на трансфер, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщил журналист Филипп Бьяфора.

«Ситуация, которая требует внимания, – Довбик по-прежнему не оправдал ожиданий тренерского штаба во главе с Гасперини. Украинец не демонстрирует никаких признаков изменения своего поведения на поле, которое часто критиковал Раньери.

Довбик будет выставлен на трансфер, но римский клуб ждет предложений от 32 млн евро, чтобы отбить затраты на переход футболиста из «Жироны».

Если такая сумма будет предложена «волкам», пребывание украинского игрока в Риме закончится всего через год после прибытия в итальянский чемпионат. В атаке Артема заменят Фабио Силва из «Вулверхэмптона» или Никола Крстович, который играет за «Лечче», – сообщил журналист.

В прошлом сезоне форвард провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость Довбика составляет 30 млн евро, а его контракт истекает в июне 2029 года.