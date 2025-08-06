Перехват. На Шепелева появилось сразу 2 претендента
Украинский хавбек привлекает внимание «Карпат» и «Металлиста 1925»
Украинский полузащитник Владимир Шепелев привлекает внимание львовских «Карпат» и «Металлиста 1925», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, львовский клуб намерен перехватить28-летнего футболиста у клуба из Харькова. Владимир был склонен к переходу в «Металлист 1925», но теперь взял пару дней на размышления.
С зимы 2025 года Владимир Шепелев является свободным агентом. В прошедшем сезоне он провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» подписал контракт с 17-летним украинским полузащитником.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Место в воротах займет Тибо Куртуа, удары с 11-метровой отметки доверят Килиану Мбаппе
«Галатасарай» среди фаворитов на украинца