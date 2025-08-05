Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним украинским полузащитником

Харьковский «Металлист 1925» подписал первый профессиональный контракт с украинским полузащитником Андреем Королем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 17-летним футболистом и клубом Украинский Премьер-лиги рассчитано на 3 года. Прошедшие сборы «Металлиста 1925» в Австрии он провел с основной командой клуба, где себя зарекомендовал. главный тренер Младен Бартулович рассчитывает на него.

В прошедшем сезоне Андрей Король в прошедшем сезоне провел 12 матчей за вторую команду «Металлиста 1925», в которых успел отличиться 1 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» предложил киевскому клубу один миллион долларов за голкипера.