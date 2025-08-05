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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 20:59 | Обновлено 05 августа 2025, 21:00
841
0

Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним украинским полузащитником

Андрей Король подписал первый профессиональный контракт с харьковским клубом

05 августа 2025, 20:59 | Обновлено 05 августа 2025, 21:00
841
0
Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним украинским полузащитником
Металлист 1925. Андрей Король

Харьковский «Металлист 1925» подписал первый профессиональный контракт с украинским полузащитником Андреем Королем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 17-летним футболистом и клубом Украинский Премьер-лиги рассчитано на 3 года. Прошедшие сборы «Металлиста 1925» в Австрии он провел с основной командой клуба, где себя зарекомендовал. главный тренер Младен Бартулович рассчитывает на него.

В прошедшем сезоне Андрей Король в прошедшем сезоне провел 12 матчей за вторую команду «Металлиста 1925», в которых успел отличиться 1 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» предложил киевскому клубу один миллион долларов за голкипера.

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Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
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