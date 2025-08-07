ПСЖ может попрощаться с легендой клуба. Энрике на него не рассчитывает

Французский защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может покинуть клуб, сообщает Le Parisen.

По информации источника, главный тренер команды Луис Энрике не рассматривает игрока как первую опцию на позицию центрбека, а после прихода Ильи Забарного его игровое время станет еще меньше.

Сам Преснель покидать Париж не намерен. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Преснель Кимпембе провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Забарный провел переговоры с «ПСЖ» по поводу Сафонова.