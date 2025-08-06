Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Илье дали слово, что продадут россиянина
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».
Илья уже имел прямые контракты с руководством «ПСЖ», парижане пообещали продать россиянина Матева Сафонова, сообщил журналист Берк Гёль.
«Есть такая ситуация: ПСЖ хочет купить украинского игрока Илью Забарного. И когда они вели переговоры с Забарным, то обещали что-то вроде: «В команде не будет российских игроков, мы продадим Сафонова», — сказал журналист.
Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
🗣️ Berk Göl: "Matyev Safonov'un ismi çıkmıştı. Orada şöyle bir durum var; Ukrayna'lı oyuncu Zabarnyi PSG almak istiyor. Ve Zabarnyi alırken de şu söz verilmiş; 'Rus olmayacak takımda, Safonov'u göndereceğiz' şeklinde bir şey olmuş. Şimdi Safonov, ben az izledim, beğendim. Ama… pic.twitter.com/gyNKdCSrRh— Winner Galatasaray (@winner_gsaray_) August 5, 2025
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