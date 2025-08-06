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  4. Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Испания
06 августа 2025, 23:52 |
1014
3

Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат

Илье дали слово, что продадут россиянина

06 августа 2025, 23:52 |
1014
3
Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

Илья уже имел прямые контракты с руководством «ПСЖ», парижане пообещали продать россиянина Матева Сафонова, сообщил журналист Берк Гёль.

«Есть такая ситуация: ПСЖ хочет купить украинского игрока Илью Забарного. И когда они вели переговоры с Забарным, то обещали что-то вроде: «В команде не будет российских игроков, мы продадим Сафонова», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Матвей Сафонов ПСЖ Илья Забарный трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Mark4854590
Насправді це класно, що українець Забарний може висувати такі умови переможцю ЛЧ
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Arera
Сказать и сделать две разные вещи!
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