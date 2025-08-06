Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

Илья уже имел прямые контракты с руководством «ПСЖ», парижане пообещали продать россиянина Матева Сафонова, сообщил журналист Берк Гёль.

«Есть такая ситуация: ПСЖ хочет купить украинского игрока Илью Забарного. И когда они вели переговоры с Забарным, то обещали что-то вроде: «В команде не будет российских игроков, мы продадим Сафонова», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.