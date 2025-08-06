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Лига чемпионов
06 августа 2025, 10:19 |
1446
3

Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов

Генеральный менеджер сербского клуба Звездан Терзич сделал неожиданное заявление

06 августа 2025, 10:19 |
1446
3
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Генеральный менеджер сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич рассказал, что его команда не хочет играть против киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Такой вариант станет возможным, если чемпионы Украины одолеют кипрский «Пафос» (первый матч – 0:1), а представитель Сербии пройдет польский «Лех» Познань.

«Я думаю, что мы столкнулись с самым сложным соперником из всех возможных. Я много раз говорил, что мы не хотели бы играть с киевским Динамо по многим причинам – как футбольным, так и нефутбольным. Во-первых, киевский клуб – отличная команда, возможно, одна из лучших, против которой мы можем выйти на поле.

Затем есть политическая ситуация и отношения с украинцами. Мы уже видели это во время матчей «Партизана», что они агрессивно настроены против нас. Потому я хотел бы избежать всех этих нефутбольных моментов, но сейчас мы ничего изменить не можем», – сообщил Терзич.

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Лига чемпионов Динамо Киев Црвена Звезда
Николай Титюк Источник: ФК Црвена Звезда
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Комментарии 3
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DaVinci
Та і не доведеться грати)
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+2
vazazh
Та не хвилюйся. Ці козли вонючі, вовкі позорні витягнуть лише нічію.
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+2
cаша зардунов
А як ми не хочемо грати.
Ответить
+1
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