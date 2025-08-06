Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов

Генеральный менеджер сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич рассказал, что его команда не хочет играть против киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Такой вариант станет возможным, если чемпионы Украины одолеют кипрский «Пафос» (первый матч – 0:1), а представитель Сербии пройдет польский «Лех» Познань.

«Я думаю, что мы столкнулись с самым сложным соперником из всех возможных. Я много раз говорил, что мы не хотели бы играть с киевским Динамо по многим причинам – как футбольным, так и нефутбольным. Во-первых, киевский клуб – отличная команда, возможно, одна из лучших, против которой мы можем выйти на поле.

Затем есть политическая ситуация и отношения с украинцами. Мы уже видели это во время матчей «Партизана», что они агрессивно настроены против нас. Потому я хотел бы избежать всех этих нефутбольных моментов, но сейчас мы ничего изменить не можем», – сообщил Терзич.