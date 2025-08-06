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  4. Травма в Лиге чемпионов. Игрок Динамо отправил голкипера Пафоса в больницу
Лига чемпионов
06 августа 2025, 11:41 |
531
0

Травма в Лиге чемпионов. Игрок Динамо отправил голкипера Пафоса в больницу

Михаилу Неофитосу наложили несколько швов после удара от Тараса Михавко

06 августа 2025, 11:41 |
531
0
Травма в Лиге чемпионов. Игрок Динамо отправил голкипера Пафоса в больницу
Instagram. Михаил Неофитос

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.

После финального свистка голкипера кипрского клуба Михаила Неофитоса забрали в больницу – во время одного из эпизодов матча защитник «бело-синих» Тарас Михавко столкнулся с вратарем соперника и случайно ударил его по лицу.

Врачи диагностировали в игрока рваную рану возле глаза и наложили несколько швов. Медицинский штаб «Пафоса» надеется, что их голкипер успеет восстановиться и сыграть во втором матче против чемпионов Украины.

Второй поединок состоится 12 августа на стадионе «Stelios Kyriakides Stadium» в кипрском городе Пафос. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Тарас Михавко травма
Николай Титюк Источник: 24sports.com.cy
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