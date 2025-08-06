Полесье поддержало Динамо после фиаско киевлян в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба житомирского «Полесья» отреагировала на фиаско киевского «Динамо» в первом матче квалификационного раунда против «Пафоса» (0:1).

Ай. «Динамо», все будет хорошо. У нас первый матч с андоррцами тоже пошел не по плану. Верим, что во втором матче победите», – говорится в сообщении.

Житомирский клуб прошел «Санта-Колому» во втором раунде квалификации Лиги конференций по итогам двух матчей, хотя проиграл первую встречу (1:2, 4:1).

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов.