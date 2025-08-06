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  4. Полесье поддержало Динамо после фиаско киевлян в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 августа 2025, 07:46 |
2043
0

Полесье поддержало Динамо после фиаско киевлян в матче Лиги чемпионов

Житомирские «волки» верят в подопечных Александра Шовковского

06 августа 2025, 07:46 |
2043
0
Полесье поддержало Динамо после фиаско киевлян в матче Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев.

Пресс-служба житомирского «Полесья» отреагировала на фиаско киевского «Динамо» в первом матче квалификационного раунда против «Пафоса» (0:1).

Ай. «Динамо», все будет хорошо. У нас первый матч с андоррцами тоже пошел не по плану. Верим, что во втором матче победите», – говорится в сообщении.

Житомирский клуб прошел «Санта-Колому» во втором раунде квалификации Лиги конференций по итогам двух матчей, хотя проиграл первую встречу (1:2, 4:1).

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов Пафос Динамо - Пафос Полесье Житомир Динамо Киев Санта-Колома
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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