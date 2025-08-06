Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол

Как стало известно Sport.ua, 38-летний нападающий Александр Батальский вернулся в киевскую «Легию».

Любительская команда, за которую Батальский ранее уже играл в 2013 году, на этой неделе впервые стартует в розыгрыше Кубка Украины.

В предварительном раунде турнира «Легия» примет «Полесье» из села Ставки Киевской области. Матч состоится в пятницу, 8 августа.

Александр Батальский – воспитанник столичного футбола, играл в УПЛ за «Арсенал». Но большая часть его карьеры связана с Первой лигой: центрфорвард выступал за «Днестр», «Прикарпатье», «Зирку», «Гелиос», «Черкасский Днепр», «Рух», «Арсенал-Киев», «Оболонь», «Мариуполь» и «Диназ» – всего 290 матчей и 75 голов (на один забитый мяч больше, чем у Александра Косырина, и на один меньше, чем у Матвея Бобаля).

В Кубке Украины Батальский провел в общей сложности 25 матчей и забил 6 мячей.