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Кубок Украины
06 августа 2025, 04:38 | Обновлено 06 августа 2025, 04:48
518
0

Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол

Александр Батальский готовится сыграть в Кубке Украины

06 августа 2025, 04:38 | Обновлено 06 августа 2025, 04:48
518
0
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол
Александр Батальский

Как стало известно Sport.ua, 38-летний нападающий Александр Батальский вернулся в киевскую «Легию».

Любительская команда, за которую Батальский ранее уже играл в 2013 году, на этой неделе впервые стартует в розыгрыше Кубка Украины.

В предварительном раунде турнира «Легия» примет «Полесье» из села Ставки Киевской области. Матч состоится в пятницу, 8 августа.

Александр Батальский – воспитанник столичного футбола, играл в УПЛ за «Арсенал». Но большая часть его карьеры связана с Первой лигой: центрфорвард выступал за «Днестр», «Прикарпатье», «Зирку», «Гелиос», «Черкасский Днепр», «Рух», «Арсенал-Киев», «Оболонь», «Мариуполь» и «Диназ» – всего 290 матчей и 75 голов (на один забитый мяч больше, чем у Александра Косырина, и на один меньше, чем у Матвея Бобаля).

В Кубке Украины Батальский провел в общей сложности 25 матчей и забил 6 мячей.

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Александр Батальский Первая лига Украины Кубок Украины по футболу возвращение Полесье Ставки инсайд трансферы аматорский футбол Матвей Бобаль Александр Косырин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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