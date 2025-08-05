Экс-хавбек Шахтера и Днепра-1 заявился за аматорский клуб

Как стало известно Sport.ua, крайний полузащитник Сергей Горбунов стал игроком команды «Полесье» (Ставки), которая на следующей неделе впервые стартует в розыгрыше Кубка Украины.

31-летний Горбунов — воспитанник мариупольского футбола. В 2014–2015 годах он провел 5 матчей за молодежную сборную Украины в отборе на Евро-2017. На клубном уровне играл за «Мариуполь», «Днепр», «Шахтер», «Металлист», «Карпаты» и «Днепр-1». Предыдущий сезон Сергей пропустил.

Этим летом ходили слухи, что Горбунова не против видеть в «Черноморце» Александр Кучер, хорошо знакомый с игроком еще со времен совместных выступлений за «Шахтер», а затем уже в качестве тренера пересекавшийся с ним в «Металлисте» и «Днепре-1». Но, как видим, на этот раз их пути не сошлись.

Из других летних новичков «Полесья» отметим 26-летнего центрального защитника Александра Руденко (в прошлом — «Чернигов», «Кудривка», «Скала 1911»).

Основанная в 1988 году команда из села Ставки Фастовского района Киевской области в предварительном раунде Кубка Украины сыграет на выезде со столичной «Легией». Матч состоится 8 августа.

Ранее сообщалось о том, что состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.