Володимир ШАРАН: «Один удар в створ ворот Пафоса – это очень мало»

Третий квалификационный раунд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов киевское «Динамо» начало с неудачи, проиграв в первом матче кипрскому «Пафосу». В игре, которая проходила на условно домашней арене киевлян в польском Люблине, гости с острова выиграли 1:0.

Впечатлениями об этом поединке с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей украинского тренерского корпуса, экс-игрок «Динамо» Владимир Шаран:

– Что можно сказать об игре? Динамовцы контролировали мяч, позиционно играли правильно, но остроты в атаке не было. Из 11 ударов – только один удар в створ ворот – это очень мало для того, чтобы побеждать. Если говорить о втором тайме, то, честно говоря, мало кто ожидал, что этот матч еще и можно проиграть.

Игра удавалась, хотя и в первой половине встречи остроты у команды «Пафос» было больше. А во втором тайме, на мой взгляд, были неудачные замены. Они однозначно были необходимы, однако ребята не вошли в игру. После произведенных замен мы ничего конструктивного не увидели, да еще и пропустили мяч в свои ворота.

– Снова, как часто бывает у наших клубов: в первом матче сами себе создаем проблему, а в ответной игре будем пытаться ее героическими усилиями решать.

– Будем надеяться, что это удастся сделать. Но команда «Пафос» – серьезный соперник. Не стоит несколько скептически смотреть на то, что это Кипр. Ведь в составе соперника играет очень много легионеров, и, откровенно говоря, неплохого уровня.

В организации игры мы увидели, что киприоты хорошо действуют от обороны. Они и сами не ожидали, что могут победить в этом поединке. Но правильная тактика и стратегия игры показали то, что островная команда не случайно до этого прошла тель-авивский «Маккаби». Так что могу сказать, что «Пафос» заслуживает комплиментов.

Надеюсь, что перед вторым поединком динамовцы сделают правильные выводы и сыграют так, как должно быть. Пока же видно, что не хватает остроты в атаке. Не хватает моментов у чужих ворот. Вроде бы все так здорово и красиво получалось с контролем мяча, но по большому счету нас ловили на контратаках. Да и «стандарты» были слабенькими. Собственно, после «стандарта» мы и получили гол.