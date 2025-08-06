5 августа футболисты «Шахтера» посвятили путешествию из Украины в Грецию, где в четверг команда Арды Турана проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Панатинаикоса».

В полдень команда отправилась автобусом из Львова к границе и ближе к вечеру добралась до польского Жешува. Оттуда «оранжево-черные» чартерным рейсом совершили двухчасовой перелет в Афины, прибыв в аэропорт греческой столицы уже около 22:00 по местному времени.

В среду «Шахтер» ждут предматчевые медиа-активности: пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды, а также открытая тренировка на поле афинской арены.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса