ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса
Поединок 3-го раунда квалификации пройдет вечером 7 августа
5 августа футболисты «Шахтера» посвятили путешествию из Украины в Грецию, где в четверг команда Арды Турана проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Панатинаикоса».
В полдень команда отправилась автобусом из Львова к границе и ближе к вечеру добралась до польского Жешува. Оттуда «оранжево-черные» чартерным рейсом совершили двухчасовой перелет в Афины, прибыв в аэропорт греческой столицы уже около 22:00 по местному времени.
В среду «Шахтер» ждут предматчевые медиа-активности: пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды, а также открытая тренировка на поле афинской арены.
Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса
👀 Шлях «Шахтаря» до Греції на матч із «Панатінаїкосом» у Лізі Європи 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2025
🇺🇦 Львів 🚌 Жешув 🇵🇱🛫 Афіни 🇬🇷#Shakhtar #ПанатінаїкосШахтар #UEL pic.twitter.com/1AG1IQVvZo
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