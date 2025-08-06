Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса
Лига Европы
06 августа 2025, 05:45 | Обновлено 06 августа 2025, 05:51
86
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса

Поединок 3-го раунда квалификации пройдет вечером 7 августа

06 августа 2025, 05:45 | Обновлено 06 августа 2025, 05:51
86
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса
ФК Шахтер

5 августа футболисты «Шахтера» посвятили путешествию из Украины в Грецию, где в четверг команда Арды Турана проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Панатинаикоса».

В полдень команда отправилась автобусом из Львова к границе и ближе к вечеру добралась до польского Жешува. Оттуда «оранжево-черные» чартерным рейсом совершили двухчасовой перелет в Афины, прибыв в аэропорт греческой столицы уже около 22:00 по местному времени.

В среду «Шахтер» ждут предматчевые медиа-активности: пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды, а также открытая тренировка на поле афинской арены.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Афины на матч Лиги Европы против Панатинаикоса

По теме:
19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру
ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом
Хамрун и Маккаби Т-А сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Динамо
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк переезд (перелет) Панатинаикос - Шахтер видео фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Футбол | 05 августа 2025, 08:22 28
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть

Георгий интересовал «Наполи»

Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Футбол | 05 августа 2025, 09:48 1
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»

Наш разведчик на Кипре рассказал о сильных сторонах соперника «Динамо» по Лиге чемпионов

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Теннис | 06.08.2025, 04:01
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение
Футбол | 06.08.2025, 04:48
Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение
Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 3
Футбол
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 3
Бокс
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 3
Теннис
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем