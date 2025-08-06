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Лига чемпионов
06 августа 2025, 01:23 | Обновлено 06 августа 2025, 01:32
49
0

ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию»

Вингер Динамо прокомментировал поражение в матче Q3 ЛЧ от Пафоса

06 августа 2025, 01:23 | Обновлено 06 августа 2025, 01:32
49
0
ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1):

– Тяжело говорить сразу после игры. Если мы проиграли, наверное, это справедливо, но еще ничего не решено, впереди еще вторая игра, будем к ней готовиться. У нас есть еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

– Показалось, что «Динамо» не ожидало такой агрессии от «Пафоса» в начале матча и в начале второго тайма?

– Нет, мы были готовы и прекрасно знали, как «Пафос» играет. Команда дисциплинированно обороняется, поэтому понимали, что у нас не будет много моментов. Нужно было дождаться своих шансов, в первом тайме они у нас были – надо было просто их реализовать, тогда была бы совсем другая игра.

– Что вас удивило в действиях соперника?

– Как я уже сказал, ничего не удивило. Мы разбирали «Пафос» и прекрасно знали, как они действуют, и были готовы к игре.

– Что Александр Шовковский сказал в раздевалке в перерыве? Во втором тайме вы начали увереннее выходить из-под прессинга.

– Конечно, мы всегда разговариваем, но о чем именно – останется внутри команды.

– Какие, по вашему мнению, шансы на победу в ответном матче?

– Шансы есть всегда, ничего страшного не произошло. Завершился только первый тайм, как я уже сказал, у нас есть еще 90 минут, чтобы все исправить, будем готовиться.

– Не станет ли проблемой поддержка трибун на стадионе на Кипре и жаркая погода?

– Разве у нас есть выбор или другие варианты? Хоть будет 50 градусов, мы все равно должны выйти на поле и исправить то, что плохо сыграли дома и уступили. Не может быть никаких оправданий – погода одинакова для обеих команд.

– А как вам атмосфера и качество поля на стадионе в Люблине?

– Болельщиков немного, потому что мы не играем в Киеве, и вы знаете почему. Хочу поблагодарить тех, кто пришел и поддержал нас. Что касается поля – его качество на хорошем уровне. Все было нормально, кроме, пожалуй, нашей игры.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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